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ترامب يعيد نشر اسم المبلّغ المفترض بشأن اتصاله مع "زيلينسكي"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:44 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تغريدة تكشف اسم مسؤول استخباراتي يعتقد أنه قدم شكوى تبليغ بشأن اتصاله مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ونشر ترامب، في ساعات متأخرة من الجمعة الماضي، على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة ترجح أن المبلّغ المفترض هو المحلل في وكالة المخابرات المركزية CIA في سن 33 عاما، إريك تشاراميلا.


ونقلت التغريدة عن النائب الجمهوري، جون راتكليف، قوله إن تشاراميلا قدم في شكواه إفادات كاذبة ويحاول رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الديمقراطي آدم شيف، إخفاء أدلة على ذلك.


ونشرت هذه التغريدة من قبل حساب يدعى أنه تابع لسيدة مقيمة في كاليفورنيا اسمها صوفيا، غير أن وكالة "أسوشيتد برس" أشارت إلى وجود مؤشرات على أن هذه الشخصية وهمية والحساب مدار أوتوماتيكيا.

ومنذ أوائل نوفمبر الماضي، وردت تكهنات عن دور تشاراميلا في قضية شكوى التبليغ المدوية التي شكلت حجر الأساس في عملية العزل التي أطلقها الديمقراطيون في مجلس النواب بحق ترامب، غير أن هذه هي المرة الأولى التي ظهر فيها اسم المبلغ المفترض على حساب الرئيس في "تويتر".


واختفت التغريدة من حساب ترامب لفترة وجيزة أمس، لكن "تويتر" أكد لـ"أسوشيتد برس" أن ذلك جاء نتيجة لخلل في أحد أنظمته الإلكترونية.


وطالب الرئيس الأمريكي مرارا بالكشف عن اسم المبلغ، وقال إن تقديم الشكوى ضده كان بمثابة "تجسس".


وكشف المبلغ في شكواه أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني زيلينسكي بغية إجبار حكومة كييف على فتح تحقيق مع هانتر بايدن، العضو السابق في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية العاملة في مجال الغاز ونجل نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن.
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