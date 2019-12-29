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«شووت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUB

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباريات البريميرليج COOL KORA، شاهد بث مباشر مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد الموافق 29 – 12 – 2019، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، حيث يسعي الليفر لمواصلة الانتصارات والاقتراب من حصد لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.
توقيت مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد – شاهد بث مباشر مباريات الدوري الإنجليزي KORA LIVE:-
تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر روابط البث المتاحة عبر موقعنا "الفجر الرياضي" بدون تقطيع.
نتائج المواجهات الخمسة الأخيرة بين ليفربول وولفرهامبتون| شاهد بث مباشر YALLA LIVE مباراة "محمد صلاح" على كورة أونلاين:
- 31 يناير 2012.. ليفربول 3 – 0 وولفرهامبتون
- 28 يناير 2017.. ليفربول 1 – 2 وولفرهامبتون
- 21 ديسمبر 2018.. ليفربول 2-0 وولفرهامبتون
- 7 يناير 2019.. ليفربول 1 – 2 وولفرهامبتون
- 12 مايو 2019.. ليفربول 2-0 وولفرهامبتون
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي ONLINE| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون:
يمكنكم متابعة بث تليفزيوني مباشر لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد عبر قناة بي إن سبورتس HD 2 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، كما تذاع المباراة عبر قنوات:-
 Sport TV 1
 Sky Sport Uno
 Diema Sport 2 HD
 Digi Sport 1 HD Hungary
 Idman Azerbaycan
 Sky Sport 1 Germany
 Canal + Sport Polska
 SuperSport HD 2 alb
 EuroSport Romania
 Viasat Jalkapallo Finland HD
 Viasat Sport Premium
 Premier Sport HD Slovakia


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