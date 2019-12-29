سفير المملكة بإندونيسيا يحقق "حلم" أمرأة سعودية بلقاء ابنتها





حكى سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا السفير عصام الثقفي، اليوم الأحد، قصة " والدة مواطنة سعودية" من أصل إندونيسي، انقطع اتصالها بأبنتها بها منذ 20 عاماً.





وقال سفير المملكة بإ ندونيسيا، إن "الحكاية بدأت بتواصل مواطنة سعودية مع السفارة منذ 3 أسابيع، وذكرت أنها تحاول التواصل مع والدتها التي تركت المملكة منذ 20 عام، ولم تفلح لأكثر من 3 سنوات في الوصول لوالدتها".





وتابع السفير الثقفي ، بعد حصول السفارة على كافة المعلومات من الابنة، استطعنا بالرجوع لوثائق السفارة فوجدنا أن هناك حالة زواج رسمية تمت قبل أكثر من 25 عامًا، وموثقة بكافة الإجراءات الرسمية سواء السعودية أو الإندونيسية.





كما أشار، إلى أنه تم الوصول لعنوان الأم من خلال الوثائق، لكن لطول الفترة وجدنا أن العنوان تغير لمكان آخر، موضحًا أنه بمساعدة السلطات الإندونيسية استطعنا التوصل لعنوان الأم.





وأضاف سفير المملكة : أكدت لنا الوالدة مغادرتها المملكة منذ أكثر من 20 عامًا وتركها لابنتها، وطلبنا منها زيارة السفارة، وتم ذلك قبل أسبوع وتأكدنا من كافة الوثائق التي معها، و خلال يوم زيارتها للسفارة، أجرينا اتصال مرئي مع الأبنة في المملكة، وكان مشهدًا غير طبيعي بعد انقطاع مدة طويلة، وذلك رغم حاجز اللغة؛ حيث تتكلم الابنة الإندونيسية والوالدة لغتها العربية.





وذكر: هناك ترتيبات تُجرى حاليًّا للقاء المواطنة بوالدتها الإندونيسية بعد انقطاع وبحث دام 20 عامًا، فإما أن تزور الابنة والدتها بشكل مبدئي، أو ذهاب الوالدة للمملكة والإقامة بجانب ابنتها.





و وعد سفير المملكة في إندونيسيا، يوم الخميس الماضي، هذا السيدة، بالعمل على لقاء ابنتها في أقرب وقت.





وأوضح الحساب الرسمي للسفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن "السفير عصام الثقفي، استقبل اليوم، والدة المواطنة السعودية التي انقطع اتصالها بابنتها قرابة 20 عامًا، ووعدها بمواصلة الجهود للقاء ابنتها في أقرب وقت".





وأضافت السفارة السعودية، أن "السفير الثقفي، أهدى والدة المواطنة السعودية، باسم السفارة، هاتفًا جوالًا للتواصل الحي بابنتها".



