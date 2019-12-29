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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة المصري HD

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:53 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وبيراميدز اليوم الأحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية YALLA SHOOT PLUS

شاهد الآن مباراة المصري وبيراميدز، متابعة لقاء المصري وبيراميدز يلا كورة، بث حي لمباراة المصري وبيراميدز، رابط مباشر لمباراة المصري وبيراميدز، بث مباشر اليوم مباراة المصري وبيراميدز، شاهد من هنا حصرياً مباراة المصري وبيراميدز، متابعة القمة المصرية بين المصري وبيراميدز كول كورة.

ويشهد استاد الجيش بمدينة السويس لقاء مصري خالص بين المصري وبيراميدز YALLA KORA في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز على عدة روابط مباشرة دون تقطيع لجميع السرعات، وفي حالة توقف البث، قم فقط بتحديث الصفحة.

شاهد قمة مصرية أفريقية بين المصري وبيراميدز ALMASRY VS PYRAMIDS الآن على الهواء مباشرة COOL KORA رابط سريع ومباشر جودات متعددة.

تابع الآن NOW مباراة المصري وبيراميدز عبر تطبيق BEIN CONNECT بجودة عالية HD دون إعلانات أو تقطيع LIVE على الهواء مباشرة.

ويسعى الفريقان للفوز، من أجل إحتلال قمة المجموعة الأولى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية CAF CONFIDERATION CUP على الهوء مباشرة روابط متعددة جودة فائقة.

بث مباشر مباراة المصري وبيراميدز CAF ONLINE ، تابع اليوم مباراة المصري وبيراميدز رابط مباشر YALLA SHOOT من هنا حصرياً دون تقطيع.

موعد مباراة المصري وبيراميدز

تبدأ المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة 18:00 السابعة بتوقيت مكة المكرمة وسوريا والعراق والدوحة 19:00 الثامنة بتوقيت الإمارات 20:00 الخامسة بتوقيت تونس والجزائر 17:00.

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