Live| قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وولفرهامبتون القادمة اليوم الأحد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي Liver Today

نتابع لقاء ناري يجمع بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي ولفرهامبتون الإنجليزي ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي ،يدخل ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي وصيف الترتيب،يحتل ولفرهامبتون حالياً المركز الخامس وذلك برصيد نحو 30 نقطة،كما حقق فوز مفاجئ أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 ،قدم هدية من ذهب لغريمه خلال مباراة اليوم بتعطيله للغريم التقليدي مانشستر سيتي وجعل مهمة الدوري أسهل ليورجن كلوب.





مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، تنقلها قناه بى ان سبورت beIN Sports HD 2، عبر شاشتها ولهذا نقدم اليكم عبر موقعنا الفجر الرياضي أكثر من قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول اليوم، من خلال التقرير التالى فتابعونا.





يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر كورة لايف yalla-shoot





تشكيل ليفربول المتوقع

من المحتمل أن يلعب يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول بالتشكيل التالي خلال مباراة اليوم:





في حراسة المرمي أليسون بيكر

في خط الدفاع كل من جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – جو حوميز – ترينت أليكساندر آرنولد

في خط الوسط كل من جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون – نابي كيتا

في خط الهجوم كل من محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – شيردان شاكيري

سوف يغيب عن ليفربول اليوم اللاعب ساديو ماني بسبب تزاحم المباريات، فقد لعب ليفربول مباراة قبل يومين ويريد كلوب إعطاء راحة لبعض الاعبين لتجنب الأرهاق والإصابات العضلية.





تشكيل ولفرهامبتون المتوقع

من جانب أخر تشكيل ولفرهامبتون المتوقع بقيادة نونو سانتو اليوم:





في حراسة المرمى روي باتريسيو

في خط الدفاع رومان سايس – كونور كودي – لياندير ديندونكير

في خ طالوسط جوني أوتو- روبين نيفيس- جواو موتينيو- مات دوهيرتي

في خط الهجوم دييجو جوتا – راؤول خيمينيز – أداما تراوري

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون غدا الأحد

قناة Sky Sport 1 Germany: على القمر الصناعي Astra 1B-1H+2c في اتجاه 19.2 شرقا، وتردد 12031 أفقي 27500 والتصحيح 3/4.

قناة Supersport HD 2 alb: وترددها 10845 أفقي على قمر Eutelsat w2 باتجاه 16 شرقا، والترميز 30000، والتصحيح 3/4.

قناة Digi sport 1 HD hungry: وهي على القمر الصناعي thor 2/3 في اتجاه 0.8 غربا، والتردد 11823 أفقي، والترميز 30000، والتصحيح 3/4.

قناة Viasat sport premium: وهي على القمر الصناعي Astra 1A في اتجاه 5 شرقا، ولها تردد 11977 عمودي، وترميز 27500، وتصحيح 5/6.

قناة Viasat Jalkapallo Finlande HD: على قمر Thor 2/3 بتردد 12399 أفقي – ترميز 30000 – تصحيح 3/4.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

ستلعب مباراة ليفربول وولفرهامبتون على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، المباراة بقيادة الحكم: أنتوني تايلور ،المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الثانية بتعليق التونسي رؤوف بن خليف.





المباراة ستبدأ الساعة السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مصر، الساعة السابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات.







