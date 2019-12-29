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«كورة ستار LIVE SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة N

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:49 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد 29 ديسمبر لعام 2019، على ستاد "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز | متابعة بث مباشر KORA ONLINE مباريات البريميرليج روابط تناسب جميع السرعات وبدون تقطيع.
متابعة بث مباشر KORA STAR مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد| كورة أونلاين مباريات الدوري الإنجليزي بث مباشر COOL KORA مشاهدة ممتعة عبر روابط تناسب جميع السرعات:
تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد على ستاد "أنفيلد" معقل الريدز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابعوا البث المباشر لمباريات البريميرليج على KOOORA 4 HD.
التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد| تابع بث مباشر مباراة LIVERPOOL علي رابط كول كورة بدون تقطيع| شاهد كورة أونلاين مباراة ليفربول بجودة فائقة:
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: ميلنر، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.
التشكيل المتوقع لـ وولفرهامبتون أمام ليفربول:
حراسة المرمى: باتريسيو.
خط الدفاع: ديندونكير، كودي، سايس.
خط الوسط: دوهيرتي، نيفيس، موتينيو، فيناجري.
خط الهجوم: تراوري، خيمينيز، كوتروني.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (NOW)| متابعة بث مباشر KORA STAR مباريات البريميرليج:
تعتبر مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية المالكة للبث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات العالمية، والبطولات العربية والإفريقية، وستكون مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد 28 ديسمبر منقولة عبر البث المباشر لقناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق عربي مميز يسبقه استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة العالمية لتحليل المباراة، كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي بث مباشر لمباريات البريميرليج عبر رابط YOUTUBE بجودة فائقة.


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