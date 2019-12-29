هيفاء وجسار وحكيم ورامي صبري والليثي وشيبة يسيطرون على أقوى 8 حفلات ليلة رأس السنة

يشارك عدد كبير من نجوم الأغنية الرومانسية والشعبية والاستعراضية بمصر ولبنان في إحياء أبرز 8 حفلات ليلة رأس السنة والتي ستقدم داخل كبرى الفنادق النيلية والقاهرة الجديدة.

ويأتي في مقدمة نجوم سهرات ليلة أس السنة التي يقيمها المنتج محمود حنفي وهي اللبنانية هيفاء وهبي التي تحي حفلين ليلة رأس السنة مع النجم الشعبي العالمي حكيم، ويشاركهما في احياء الحفل الأول المطرب الشاب موسى والراقصة صوفينار، والحفل الثاني نجوان وانستازيا وايضا صوفينار، بالاضافة الى احياء النجم حكيم حفل ثالث في نفس الليلة بمشاركة أمينة وموسى ومنة عطية والراقصة دينا.

كما يحي النجم اللبناني وائل جسار حفلين أيضا ليلة أس السنة بمشاركة النجم رامي صبري وذلك بفندقين ويشاركهما في هذا الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي ووالمطربة سمر الحسيني والراقصة صوفينار والحفل الثاني يشاركهما فيه المطرب الشعبية أمينة والمطربة نعوم والراقصة انستازيا .. بالاضافة الى حفل ثالث لرامي صبري في الزمالك بمشاركة محمود الليثي وأحمد شيبة وسمر الحسيني والراقصة صوفينار.

وتتميز سهرتي ليلة رأس السنة بطابع شعبي خالص للنجمين الليثي وشيبة داخل فندقين الأول برمسيس ويشاركهما منة عطية والراقصتين دينا ودلوعة وفي القاهرة الجديدة ويشاركهما المطربتين سمر الحسيني وشروق والراقصة انستازيا.