مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 29 / 12 / 2019 أبرزها مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة الثالثة"





المصري ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة أسوان ضد طلائع الجيش، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ20"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة أرسنال ضد تشيلسي، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





ليفربول ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمباراة الصفاقسي ضد هلال شابة، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.







