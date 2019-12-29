بصورة عارية.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير جدل السوشيال ميديا

نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها أثناء طفولتها تثير الجدل وسط الجمهور، على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .



وعلقت "الفيشاوي"، على الصورة: "دائما سعيد في خطابي وحر مع نفسي هذا أنا ك حورية بحر عندما كان عمرى 8 سنة أنتم يا رفاق واحد مع هذه العالم".



وظهرت لينا الفيشاوى فى الصورة، بدون ملابس مما أثارت الجدل وضجة كبيرة بين الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، مشاركته في فيلم "يوم وليلة" مع درة، وخالد سرحان، وحنان مطاوع، خالد النبوى، وميدو عادل، وحمزة العيلي، تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم .