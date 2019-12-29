نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 29-12-2019

أعلن البنك المركزي تعطيل العمل في البنوك المصرية يوم الأربعاء المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك وبداية العام الجديد.

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات.

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للنهوض بالأنشطة الصناعية بالمحافظة.

أعلن جهاز حماية المنافسة اليوم الأحد عن منح الموافقة بعملية استحواذ أوبر لشركة كريم، والتي ما زالت قيد التنفيذ. وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام ٢٠٢٠.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها حالياً؛ من أجل إعادة تأهيل وإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة.









أعلن المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنیة نتیجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصریة القابضة للبترول في مارس الماضي.









صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحفر لعدد 79 عمارة ضمن مشروع"الإسكان الاجتماعي المميز"بمدينة رشيد الجديدة.









عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لقاءً تنسيقياً، لبحث سبل تطوير عددٍ من المناطق العشوائية "غير المخططة" بمحافظة جنوب سيناء، تمهيداً للبدء في تنفيذ مخططات التطوير للمناطق المتفق عليها، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.







