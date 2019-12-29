تشكيل ليفربول الرسمي ضد ولفرهامبتون.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي live

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - جوميز.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - آدم لالانا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن بالأمس.







