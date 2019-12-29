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تشكيل ليفربول الرسمي ضد ولفرهامبتون.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي live

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:37 م
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - جوميز.
خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - آدم لالانا.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن بالأمس.


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