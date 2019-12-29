"أشباه الأحباء" رواية جديدة لدار الزيات بمعرض الكتاب

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع، لصاحبتها الدكتور شاهندة الزيات، ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر إنطلاقها 22 يناير المقبل، رواية "أشباه الأحباء"، للكاتب محمد عطية.



وجاء على غلاف الرواية: "لم تكن يا صديقي عيناي تبكي بإرهاق وألم فقط.. والله قد وصل الأمر بأن بكت روحي... بكت حتى وأنا نائم.. كنت استيقظ بدموع تسقط من عيني وثقل في روحي.. مثل الورقة المبتلة في الماء.. ترى كم هي ضعيفة..؟!



أنظر إلى الكلام المشوش والحبر الأزرق الضائع من الكلمات يطفو على سطح الماء.. ترى هشاشة الورقة وتوهان كلماتها.. كنت كذلك.. هشت روحي مثلها تمامًا.. لم يكن الأمر سهلًا أبدًا يا صديقي.. عظم الله أجر قلبي المسكين".



الرواية تصحيح لغوي وإخراج: الباشا عبدالباسط، ديزاين: مصطفى محروس.



ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض هذا العام بمجموعة من الإصدارات الحديثة المتنوعة ما بين الدواوين الشعرية، والروايات والمجموعات القصصية، إلى جانب بعض الأعمال الفكرية التي صدرت عن الدار على مدار العام.



محمد عسران عطية، من مواليد الرحمانيه محافظة البحيرة قرية درشابه، حاصل علي بكالوريوس الإعلام وفنون الاتصال، يدرس في مرحلة الماجستير جامعة المنصوره.

حاصل على دبلومة الإتيكيت والبروتوكول الدولي في المؤتمرات الإقليمية والدولية، ودبلومة الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو ودبلومة الإعداد والتقديم التلفزيوني، حصل على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في التصوير الفوتوغرافي مسابقة cema Studio academy عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حصل على المركز الثاني في مصر في التصوير الفوتوغرافي لكليات الإعلام، شارك في كثير من المسابقات والمعارض المحلية والدولية في التصوير الضوئي والفوتوغرافي ومعارض مسابقات ناشيونال جرافيك، عمل كمصور ومحرر صحفي لمباريات النادي الأهلي والمنتخب الوطني للفريق الأول. محاضر يدرس طلاب الإعلام مواد التصوير والإضاءة العملية.