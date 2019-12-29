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المهدي قطبي رئيسًا شرفيًا لمهرجان تطوان السينمائي الـ26

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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مهرجان تطوان السينمائي
مهرجان تطوان السينمائي
أحمد رمضان متولي
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تستضيف مدينة تطوان فعاليات الدورة 26 من المهرجان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة من 21 إلى 28 مارس 2020.

 

وأعلنت مؤسسة مهرجان تطوان عن اقتراح اسم لفنان التشكيلي العالمي المهدي قطبي رئيسا شرفيا للمهرجان، والذي ينطلق مع بداية ربيع 2020.

 

بينما تقترح الدروة القادمة من هذه التظاهرات السينمائية العريقة سلسلة من العروض السينمائية والفعاليات الفنية والتكريمات والندوات والورشات حول الفن السابع وصناع الفرجة السينمائيو إلى جانب برنامج خاص بالأطفال والشباب.

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