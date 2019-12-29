"الكهرباء" تعلن موعد التشغيل الفعلي للربط الكهربائي بين مصر والسودان









أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موعد التشغيل الفعلي للربط الكهربائي بين مصر والسودان.









وقال شاكر خلال مؤتمر الأهرام الثالث للطاقة، أن خط يبدأ التشغيل الفعلي يوم 12 يناير المقبل بطاقة 50 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجانب السوداني خلال الأسبوع الماضي استعدادا لبدء التشغيل .



