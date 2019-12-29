اليونان تعلن اللجوء إلى العدل الدولية حال فشل الحوار مع تركيا

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما على تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط.

ووقعت تركيا اتفاقاً مع الحكومة الليبية في الشهر الماضي يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط، إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.

وتقول اليونان، وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا على الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن "الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار".

وتعتبر الدولتان أن الاتفاق، استيلاء على الموارد لتقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.





وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" الأسبوعية إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما على المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي.

لكنه أضاف: "علينا أن نقول بوضوح إنه إذا فشلنا في التوصل لحل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان على المناطق البحرية، يجب البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية، هذا الشهر لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها.