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نجم ريال مدريد السابق: فوز الملكي بالدوري يعتمد على ميسي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:22 م
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ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
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أعرب فرناندو مورينتس سفير الدوري الإسباني عن أمله في فوز ناديه السابق ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد معاناته في آخر موسمين في إنهاء البطولة في المركز الثالث خلف كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وألمح نجم الملكي في أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة  أن قلبه لا يستبعد  فوز الميرينجي  باللقب لكن حجر العثرة الوحيد يكمن في الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة لاعتقاده بأن أفضل لاعب في العالم وأنه من يتحكم في مصير الدوري.

وقال مورينتس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية:" قلبي يخبرني أن ريال مدريد سيفوز بالدوري الإسباني لكن الأمر يعتمد في الأساس على ليونيل ميسي".

وأضاف:"قبل رحيل كريستيانو رونالدو كانت الكفة متساوية في كل شيء لكن دعونا ننتظر ما سيحدث في فبراير، حيث ستظهر شخصية الفريق الأكثر استعدادًا للذهاب بعيدًا".

وتابع:" لدينا العديد من المدربين الجيدين في كرة القدم الإسبانية ونشاهد ذلك في البطولة".


ووجه مورينتس نصيحة للاعب المحترف الباحث عن النجاح، حيث قال :"لكي تصبح محترفًا عليك بالتضحية لا يحصل أي لاعب على هدية مجانية  داخل الملعب".

واختتم مورينتس تصريحاته عن مسيرة نيمار جونيور وكريستيانو رونالدوقائلا:"إنهما لاعبان رائعان، كان في السابق دي ستيفانو وباقي الرموز المحفورين في الأذهان، المهم بحق هو النادي وكثير من اللاعبين سيصبحون أساطير، العلامة التجارية لن تتغير وبعد رونالدو، الآن يقدم بنزيما وهازارد المساعدة".
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