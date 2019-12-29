أستاذ هندسة طرق: القطار الكهربائي أحد عناصر التنمية

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن القطار الكهربائي من المشروعات الهامة لربط المدن الجديد ببعضها البعض وتوفير وسيلة نقل كثيفة العدد وسريعة للوصول لهذه المناطق.



وشدد "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، على أن ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقطار الكهربائي عنصر هام جدًا من عناصر معدلات التنمية وتشجيع المواطنين على الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة ولو حتى للعمل، حيث إن هناك ضرورة لوجود وسيلة نقل سريعة وفي المتناول.



وأكد أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، أن مشروع القطار الكهربائي ناجح بكافة المعايير، وسوف يربط المناطق الصناعية والمدن كثيفة العدد والعمالة بالمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وغيرها، ويعطي امتيازات لهذه المدن ويساهم في جذب الاستثمارات لها.

