تفوق ليفربول يدفع مانشستر سيتي لاقتحام الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يحضر لميركاتو ناري في يناير المقبل، لإنقاذ موسمه، بعد تفوق ليفربول بفارق 14 نقطة عن حامل اللقب.

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن إدارة الفريق تحضر لضم خمس لاعبين في الميركاتو الشتوي، الذي يفتح أبوابه بعد أيام قليلة.





وسيقوم جوارديولا بالتضحية بنجمين من نجوم الفريق، ضمن خطة إعادة بناء مانشستر سيتي.





وسيكون النجمين على الأرجح، هما البرازيلي جابريل خيسوس مهاجم الفريق، والظهير الأيسر بنيامين ميندي.





وكان الإسباني بيب جوارديولا قد صرح في وقت سابق بعدم وجود نية في التوقيع مع لاعبين جدد في يناير القادم، إلا أن سوء وضعية الفريق قد تدفعه لإقتحام سوق الإنتقالات.





ويعد مركز قلب الدفاع هو أبرز المراكز التي تحتاج للتدعيم في تشكيلة بيب جوارديولا، حيث يرتبط الفريق بالتركي سالجار سونسيو مدافع ليستر سيتي والهولندي ناثان آكي مدافع بورنموث.





ويستضيف مانشستر سيتي فريق شيفيلد يونايتد مساء اليوم، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإتحاد.