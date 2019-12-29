أفضل 10 أماكن من حول العالم لقضاء ليلة رأس السنة





*أدنبرة - اسكتلندا



*برلين - ألمانيا



*سيدني - أستراليا



*ريكيافيك - أيسلندا



* نيويورك - نيويورك



*لاس فيجاس - نيفادا



*نيو أورليانز - لويزيانا



*فالبارايسو - تشيلي



*هونغ كونغ - الصين



*برشلونة - إسبانيا



اقتربت ليلة رأس السنة الجديدة، ومعها يبحث الكثيرون عن أفضل الأماكن والبلدان التي تحتفل برأس السنة؛ حيث تقام الاستعراضات المبهرة والألعاب النارية الضخمة إلى جانب بعض تقاليد خاصة بكل دولة في طريقة احتفالها.لذلك، نشر موقع "بيزنس إنسايدر" أفضل 10 أماكن من حول العالم لقضاء احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، من المدن الكبرى مثل هونغ كونغ وبرشلونة إلى الوجهات الأقل بروزًا مثل فالبارايسو وريكيافيك، هذه هي أفضل احتفالات العام الجديد في العالم.تحتفل أدنبرة على مدار أربعة أيام وتتميز بالكثير من الموسيقى والألعاب النارية.تشتهر برلين بمشهدها المليء بالنوادي، حيث تحتفل بعيد رأس السنة الميلادية "Party Mile"، وهي عبارة عن مجموعة من بائعي المواد الغذائية والعروض الخفيفة والعروض الموسيقية والبارات المنتشرة على بعد كيلومترين.تتمتع سيدني بميزة كونها أول مدينة رئيسية تدخل العام الجديد، تشتهر أيضًا بعرض ضخم للألعاب النارية بالقرب من جسر ميناء سيدني ودار أوبرا سيدني.يبدأ سكان ريكيافيك احتفالاتهم بالعام الجديد من خلال النيران الاحتفالية ويواصلون الاحتفالات طوال الليل.في حين يتطلب الانتظار لساعات في ميدان التايمز قدرًا كبيرًا من التحمل، فإن مشاهدة نزول الكرة هي تجربة فريدة في ليلة رأس السنة.غالبًا ما تحجز العديد من الأندية في لاس فيجاس الموسيقيين المشهورين في عروض ليلة رأس السنة الجديدة.ماردي غراس ليس هو العطلة الوحيدة التي تعرف عنها نيو أورليانز، يحتوي الحي الفرنسي على نسخته الخاصة من إسقاط الكرة، حيث ينزل fleis-de-lis على قمة Jax Brewery بينما تضرب الساعة منتصف الليل.يقام فندق Valparaiso احتفالا لمدة ثلاثة أيام متوجها بأكبر عرض للألعاب النارية في أمريكا اللاتينية. يشتهر السكان المحليون بتقاليد السنة الجديدة الفريدة: تناول 12 عنبًا في منتصف الليل، وارتداء ملابس داخلية صفراء، ووضع فاتورة بقيمة 1000 دولار في أحد أحذيتهم.تشتهر هونغ كونغ بأنها تقدم عروضًا ضوئية وألعاب نارية منافسة لأي بلد أخرى في العالم.واحدة من أكثر المدن حيوية في أوروبا، تمتلئ شوارع برشلونة بالسكان المحليين والغناء والشراب في الساعات التي سبقت وبعد السنة الجديدة.