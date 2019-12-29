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بعد 3 سنوات من العمل المتواصل أحمد منيب يطلق أول البوماته في المانيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:13 م
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أحمد منيب
أحمد منيب
محمود حنفي
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اصدر عازف الكمان الشهير احمد منيب أول البوم موسيقي له بألمانيا تحت عنوان "Nostalgia in blue"، والذي يضم 6 مقطوعات موسيقية من تأليفه وإعادة توزيعه قدمها مع فرقته بميونيخ، والذي يمزج من خلاله بين الموسيقى الشرقية والجاز، حيث أشار أنه تغلب على فكرة وجود عازفين غربيين لا يعرفون الموسيقى الشرقية، بكتابة الجمل الشرقية للكمان الذى يقوم بالعزف عليه، والعود الذى يلعب عليه عازف سورى، وباقى الآلات تلعب الجاز، مشيرا إلي أن الألبوم حقق مؤشرات مبدئية جيدة علي المنصات الموسيقية الديجيتال.

واشار منيب ان السبب في تسمية الالبوم بهذا الاسم يعود إلي إحدى مؤلفاته التي يضمها الألبوم والتي تحمل نفس الاسم حيث استلهم منيب فكرة المقطوعة من حنينه الدائم للون البحر الأزرق الصافي بمصر أثناء فترة تواجده في ألمانيا حيث لا يوجد بحار مماثلة هناك و يضيف منيب أن الأمر تطور أنه بدأ يتصور أن لو كان للحنين لونا لكان الأزرق وهى العبارة العربية الوحيدة التي كتبها بعد ذلك على غلاف ألبومه الجديد

كما اضاف انه يعمل علي موسيقي الالبوم منذ بداية دراسته لموسيقى الچاز بجامعة ميونخ منذ مايقرب من 3 سنوات و قام بتطويرها مع الوقت لتمتزج الألحان ذات الطابع العربي بالهارموني الذي يميز موسيقى الچاز
وعلي الجانب الاخر سيعود الثنائي "فؤاد ومنيب" مرة اخري في ٦ فبراير القادم على مسرح مكتبة الإسكندرية بشكلٍ مختلف، حيث يعكف منيب منذ شهور على كتابة أعمالهما للأوركسترا بشكل مختلف تماما ويعود الثنائي بمشروعهما الجديد تحت عنوان أوركسترا فؤاد و منيب بقيادة المايسترو المعروف هشام جبر.

وحاليا يقوم بجولة فنية في ألمانيا مع الموسيقي الشهير قسطنطين فيكر، والتي امتدت لستة أشهر و26 حفلًا في ألمانيا وسويسرا والنمسا، عزف فيها كصولويست وقائد أوركسترا، ويعتبر منيب اول مصري وعربي يجمع بين شهادتين ماجيستيرمن جامعة ميونخ للموسيقي في الموسيقي الكلاسيكية والجاز.
بعد 3 سنوات من العمل المتواصل أحمد منيب يطلق أول البوماته في المانيا
بعد 3 سنوات من العمل المتواصل أحمد منيب يطلق أول البوماته في المانيا
بعد 3 سنوات من العمل المتواصل أحمد منيب يطلق أول البوماته في المانيا
بعد 3 سنوات من العمل المتواصل أحمد منيب يطلق أول البوماته في المانيا
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