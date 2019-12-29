وزيرة الهجرة: مبادرة "مراكب النجاة" تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنه تم اختيار محافظة الفيوم كباكورة لبدء تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش منتدى الشباب، باعتبارها المحافظة التي ينتشر بها الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها تستهدف عرض المشروعات المتاحة بالدولة على الشباب للعمل بها بدلًا من الهجرة غير الشرعية.



وأوضحت "مكرم"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنها تحدثت مع الشباب بالفيوم، وتم عرض بعض قصص نجاح الشباب من الفيوم في تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بإجراءات وشروط بدء العمل والحصول على تمويل، مشددة على أن مبادرة "مراكب النجاة" تستهدف الحفاظ على حياة المواطنين.



وتابعت، أنه تم تنظيم بعض الأنشطة والبرامج الترفيهية لطلاب المدارس، وتم اصطحابهم في اللعب والترفيه وشاركت الأطفال في اللعب وهي ومحافظ الفيوم، مشددة على أن المبادرة تستهدف توعية الأطفال والنساء والشباب من بعد الثانوية، بمخاطر الهجيرة غير الشرعية، والعمل على إيجاد بديل لهم، معقبة: "اللي بيرمي نفسه في البحر بيشيل من هم الدولة، ولكن القيادة السياسية حريصة على حياة المواطنين، والدولة ليست ضد الهجرة، وإنما ضد الهجرة غير الشرعية".

