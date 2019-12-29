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بعد الغيبوبة.. فجر السعيد اليوم تقدم برنامج "على مسؤوليتي"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:19 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلنت الإعلامية فجر السعيد، عن موعد برنامجها "علي مسؤوليتي" والذي يعد أول عمل لها بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.


ونشرت فجر السعيد، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة: "نص العام اللي فات انا #بغيبوبه لا أعلم مايدور حولي بس الچم يوم اللي باقين بطلّع عليكم اللي راح واللي جاي #انتظروني الليله في #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي".



يُذكر أن فجر السعيد عانت من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، في أغسطس الماضي، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الفرنسية وأجرت عدة عمليات هناك أنهتها بنجاح وعادت إلى الكويت قبل أيام


وقالت فجر السعيد:، عن مرضها "كنت أقوم بعملية جراحية هي تحويل مسار في المعدة من أجل التنحيف وأثناء العملية وبسبب إهمال طبي حسب تقرير المستشفى الفرنسي الذي حصلت على نسخة منه صار تسريب في الأمعاء وأصبت بتسمم في الدم ودخلت في غيبوبة".


وأردفت الإعلامية الكويتية قائلًة: "حظي إن كان المساعد نايف شاهر معاي واكتشف إني في غيبوبة رغم أن الأطباء بالمستشفى قالوا نائمة إلا أن نايف قال مو عادي تنامين بهالقدر فصار يطقطق رأسي فلم أتحرك ونادى المسؤولين بالمستشفى وهنا السؤال وينهم عني".
بعد الغيبوبة.. فجر السعيد اليوم تقدم برنامج "على مسؤوليتي"
بعد الغيبوبة.. فجر السعيد اليوم تقدم برنامج "على مسؤوليتي"
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