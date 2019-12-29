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إيهاب توفيق ضيف رامي رضوان ليلة رأس السنة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
الفجر الفني
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يستضيف الإعلامي رامي رضوان، الفنان إيهاب توفيق، فى حلقة خاصة يتم عرضها يوم الثلاثاء المقبل الموافق٣١ ديسمبر.

 

وتشهد الحلقة مفاجآت عديدة كما ظهر فى البرومو، حيث طلب رضوان من إيهاب أخذ ورقة حكم بالإضافة الى أنه تحدث عن كليباته القديمة التى كانت حديث السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة.

 

وقام إيهاب بغناء مجموعه كبيرة من أغانيه القديمة فى الحلقة منها "سحرانى، على كيفك ميل، بحبك يا اسمرانى" وغيرها من الأغنيات التى تشتهر بها فى فترة التسعينات.

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