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كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن ملابسات واقعة قتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن رجل وزوجته من أقاربها وراء قتلها لسرقتها، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة، 66 سنة، أرملة، مقيدة اليدين والقدمين بحبل ومكممة الفم، داخل شقتها، بنطاق القسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وفحص كاميرات المراقبة وفحص المترددين عليها، وتوصلت جهوده إلى تحديد هوية المتهمين، وتبين أن المتهمين اثنان من أقاربها وهما مبيض محارة 35 سنة، وزوجته ربة منزل 32 سنة.

وبإعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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