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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:56 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 29/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أوكرانيا.. بدء تبادل الأسرى مع الانفصاليين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

بدأت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية تبادل أسرى كاملة اليوم الأحد، مما دفع جميع المعتقلين المتبقين في النزاع الذي استمر خمس سنوات إلى نقطة التسليم وبدأوا في تفريغهم.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم صاروخي يستهدف عرضا عسكريا في اليمن

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أفادت وسائل إعلام يمنية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي استهدف حفل تخرج عسكريين في محافظة الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمن. 


أخبار عالمية عاجلة اليوم || موجة برد تقتل 50 شخصًا في بنجلاديش

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة أن 50 شخصًا على الاقل لقوا حتفهم في بنجلادش مع استمرار الطقس البارد في أنحاء البلاد.

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هجوم صاروخي موجة برد عرضا عسكريا بنجلاديش الانفصاليين الموالين لروسيا أوكرانيا

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