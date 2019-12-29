الجمعية العربية للدراسات تطالب بالحجر على تصرفات أمير قطر

قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات، إن قطر دأبت في مؤامراتها الإرهابية على التدخل في شئون الدول الأخرى، وهذا شيء بغيض في العلاقات الدولية حال مارسته دولة كبرى فما بالنا بقطر.



وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أمير قطر والنظام القطري يشجعان أي جماعة تحمل فكرا متطرفا، مثل دعمها لجماعة شباب الصومال التي تحارب شعبها ولا تجد من يمولها سوى أمراء قطر، مشددًا على أن هناك حالة من السفة يمارسها إمراء قطر السابق والحالي الذين يبعثروا أموال بلدهم، وعلى جامعة الدول العربية والعالم أجمع أن يعيا أن هناك ضرورة للحجر على تصرفات أمير قطر؛ لحماية البشرية من إرهاب النظام الحاكم في الدوحة.



وتابع رئيس الجمعية العربية للدراسات، أن أمير قطر يجد متعه في التخريب وحرق دول بأكملها، مشددًا على أن أمير قطر يتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهدم الدول العربية والإفريقية.

