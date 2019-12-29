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طارق صبري يشوق جمهوره بطرح صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "باركود ٦١٥"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:07 م
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طارق صبري
طارق صبري
رباب مصطفي
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يشارك الفنان طارق صبري، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


نشر الفنان المتألق، صورة له من كواليس فيلم"باركود ٦١٥"، على حسابه الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .


وعلق"صبري" على الصورة: "حد حابب يبلغ عن أي حد؟جاهز للإقتحام والاعتقال" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .


ظهر طارق صبري في الصورة، مرتدي تيشرت رصاصي فاتح ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أزرق فاتح، وأعتمد تسريحة شعر جذابة وظهر في شكل أنيق ورائع .



فيلم"باركود ٦١٥"

شارك الفنان طارق صبري فى بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، إبرام سمير، هاجر الشرنوبي، أحمد عزمي، راندا البحيري، محمد عز .


يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق صبري، مشاركته في بطولة مسلسل"البيت الكبير ٢"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد بدير، مني ممدوح، داليا مصطفى، هادي الجيار، مجدي كامل، لوسي، سوسن بدر .
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