Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل الرسمي لمباراة ارسنال وتشيلسي.. مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر arsenal

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشف آرتيتيا مدرب ارسنال وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية لمعركة ديربي لندن مساء اليوم بالجولة العشرين بالدوري.

وجاءت تشكيلة ارسنال الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: لينو 
خط الدفاع: ميتلاند نايلز ، تشامبرز ، لويز 
خط الوسط: تشاكا، توريرا ، جندوزي ، نيلسون
خط الهجوم: آوزيل ، أوباميانج ، لاكازيت.

فيما جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: كيبا 
خط الدفاع: روديجر ، توموري ، زوما ؛ آزبيلوكويتا
خط الوسط: كانتي ، كوفاسيتش ، إيمرسون 
خط الهجوم: مونت، أبراهام، ويليان

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد للزمالك

منذ ساعة و نصف

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

منذ أقل من ساعة

عبد الله السعيد يفتح المزاد على الزمالك

منذ ساعة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ حوالي 4 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 19 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

12:37 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

DMCA.com Protection Status