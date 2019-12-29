التشكيل الرسمي لمباراة ارسنال وتشيلسي.. مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر arsenal

كشف آرتيتيا مدرب ارسنال وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية لمعركة ديربي لندن مساء اليوم بالجولة العشرين بالدوري.





وجاءت تشكيلة ارسنال الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: لينو

خط الدفاع: ميتلاند نايلز ، تشامبرز ، لويز

خط الوسط: تشاكا، توريرا ، جندوزي ، نيلسون

خط الهجوم: آوزيل ، أوباميانج ، لاكازيت.





فيما جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي: