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التشكيل الرسمي لمباراة ارسنال وتشيلسي.. مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر arsenal
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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كشف آرتيتيا مدرب ارسنال وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية لمعركة ديربي لندن مساء اليوم بالجولة العشرين بالدوري.
وجاءت تشكيلة ارسنال الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: لينو
خط الدفاع: ميتلاند نايلز ، تشامبرز ، لويز
خط الوسط: تشاكا، توريرا ، جندوزي ، نيلسون
خط الهجوم: آوزيل ، أوباميانج ، لاكازيت.
فيما جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: كيبا
خط الدفاع: روديجر ، توموري ، زوما ؛ آزبيلوكويتا
خط الوسط: كانتي ، كوفاسيتش ، إيمرسون
خط الهجوم: مونت، أبراهام، ويليان
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