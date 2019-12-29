مشاهدة مباراة تشيلسي وارسنال بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد اليوم رابط مباراة تشيلسي

بث حي ومباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة أرسنال اليوم ضد تشيلسي KORA STAR متابعة مباراة أرسنال وتشيلسي COOL KOR روابط سريعة سرعات متعددة.

ويشهد ملعب الإمارات مواجهة مرتقبة بين أرسنالLIVE7HD وتشيلسي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريقي أرسنال وتشيلسي الان شاهد مباراة القمة بين أرسنال وتشيلسي اليوم الأحد عبر موقع الفجر الرياضي يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS





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ومن المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.

بيرند لينو

بوكايو ساكا – دافيد لويز – كالوم تشامبرز – أينسلي ميتلاند نايلز

جرانيت تشاكا – ماتيو جيندوزي

بيير إيمريك أوباميانج – مسعود أوزيل – نيكولاس بيبي

ألكسندر لاكازيت

بينما من المتوقع أن يلعب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي

كيبا

جيمس – روديجير – توموري – أزبليكويتا

كانتي - كوفاسيتش

ويليان – مونت – هودسون أودوي

أبراهام

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة لها

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وتنقل المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 .



