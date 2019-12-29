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تعرّف على نتائج آخر حملة أمنية للحرس الوطني بالمنستير
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:07 م
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مروى الجلاصي
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نظم إقليم الحرس الوطني بالمنستير، يوم أمس السبت 28 ديسمبر 2019، حملة أمنية شاركت فيها مختلف اختصاصات الحرس الوطني بمرجع النظر.
وقد أسفرت الحملة، عن النتائج التالية:
- إلقاء القبض على 71 شخصا مفتش عنهم من اجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 05 سيارات محل تفتيش.
- حجز 08 رخص سياقة معلقة الصلوحية.
- تحرير 167 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية وعدلية مختلفة.
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