تعرّف على نتائج آخر حملة أمنية للحرس الوطني بالمنستير

نظم إقليم الحرس الوطني بالمنستير، يوم أمس السبت 28 ديسمبر 2019، حملة أمنية شاركت فيها مختلف اختصاصات الحرس الوطني بمرجع النظر.





وقد أسفرت الحملة، عن النتائج التالية:





- إلقاء القبض على 71 شخصا مفتش عنهم من اجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 05 سيارات محل تفتيش.





- حجز 08 رخص سياقة معلقة الصلوحية.





- تحرير 167 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية وعدلية مختلفة.