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حجز أكثر من ألف كلغ من لحوم الدجاج بأحد المسالخ العشوائية في قليبية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قامت دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بنابل، رفقة ممثلين عن الادارة الجهوية للتجارة والصحة، يوم أمس السبت 28 ديسمبر 2019، بمراقبة أحد المسالخ العشوائية بمنطقة وادي الحجز من معتمدية قليبية.

وتمكنت الدوريات المشتركة المذكورة، من حجز 1020 كلغ من لحوم الدجاج وتوابعها الغير صالحة للاستهلاك، و108 طير دجاج حي.

وإثر عملية الحجز، وقع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب المسلخ.
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