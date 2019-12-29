قناة مفتوحة BEIN SPORT مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد 29 / 12 / 2019 الدوري الانجليزي

يلتقي فريقي ارسنال وتشيلسي ضمن الجولة العشرون من الدوري الانجليزي ، علي استاد الإمارات ، الارسنال يدخل وهو في وضع ليس جيد ، بعد تعادلين وخسارة امام المان سيتي بثلاثية ، وتعادل في المشوار الأوربي ، ليكون في المركز 12 وينافس في منتصف جدول ترتيب الدوري، في المقابل يدخل تشيلسي وكل اماله الفوز اليوم ليتقدم في جدول الترتيب للمنافسة علي الوصيف في الفترة الجارية ، مع المان سيتي وليستر سيتي..





تنطلق المواجهة بين فريقي ارسنال وتشيلسي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..





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مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مباشر

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تشكيلة ارسنال اليمو لمواجهة نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هي كلا من : لينو في حراسة المرمي، وأمامه كلا من بيللرين وسوكراتيس ودافيد لويز وسعيد كولاسيناك وتشاكا وتوريرا وويلوك وأوزيل ولاكازيت وأوباميانج



