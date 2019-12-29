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12 يناير القادم .. بدء عمليات الربط الكهربائى مع السودان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:54 م
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وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
محمد صلاح
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22.3 مليار جنيه حجم الانفاق على رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن عمليات الربط مع السودان سيتم تدشينها 12 يناير  2020 بقدرة 50 ميجاوات، فيما تشهد مناقشات الربط مع قبرص تقدما على مستوى المناقشات التقنية لتعيز عمليات الربط بقدرة 2000 ميجاوات على مرحلتين، وصولا إلى أوروبا من خلال قبرص وجزيرة كريت ثم اليونان.

وأشار إلى خططنا تركز على الربط مع دول الخليج، وكذلك تعزيز عمليات الربط مع السوق الأفريقية، موضحا أننا لدينا إمكانيات كبيرة فى هذا الامر، حيث أن أفريقيا تمتلك 32% من طاقة الرياح عالميا، وبالتالي تمتلك قدرات كهربائية مركبة.

وأوضح خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاهرام للطاقة الذي تنظمة جريدة الاهرام المسائى بالتعاون مع شركة الاهرام للاستثمار أنه تم ضخ استثمارات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة تصل لنحو 22.3 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك فريق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قام بزيارة مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية والتى يتم تنفيها مع الجانب الروسى، وأكد الفريق أن تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية يمثل علامة مميزة في سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية الأولى.

وأشار إلى أننا نواجه عدد من التحديات فى مقدمتها تقادم الشبكة، والزحف العمرانى، وتحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى أننا وصلنا لمستويات متقدمة، حيث وصلت معدلات مستوى إنهاء شكاوى إنقطاع التيار لنحو 3 دقائق.

وقال "إننا نتبنى خطة طموحة لتحويل العداد الحالية إلى عددات ذكية، حيذ وصلت عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها نحو 250 ألف عداد، ووصل عدد العداد مسبقة الدفع نحو 8.6 مليون عداد حتى شهر نوفمبر الماضي، وكشافا عن خطة لزيادة عدد مراكز التحكم إلى نحو 47 مركزا بحلول عام 2025".

وأكد علي تحسن مصر فى التقارير الدولية، حيث ارتفعت ترتيب مصر من المركز 145  ضمن 185 ووصلنا إلى المركز  77 من 190، وبالتالي تقدمنا 68 مركزا خلال الخمسة سنوات الماضية.

وأوضح أننا تلقينا 4.7 مليون مكالة من خلال الرقم المختصر 121 لشكاوى الكهرباء، وتم التعامل معها بجدية ، مؤكداً  أن نجاح قطاع الكهرباء فى تحقيق الاكتفاء الذاتي يرجع إلى التعاون أيضا مع وزارة البترول والتى وفرت الغاز للمحطات، وبالتالي فإنها قصة نجاح مشتركة.


وأضاف أننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بدء من يونيو 2015، وعزز هذا مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا منذ اللحظات الأولى والاتفاق مع شركة سيمنس العالمية ، مضيفاً انه كنا نجتمع أسبوعيا لمتابعة خطط التنفيذ، واستطاعنا أن نضيف 14400 ميجاوات، واتبعنا نظم الدورة المركبة في عمليات التشغيل والتى تعزز من كفاءة التشغيل وزيادة عمليات الانتاج.

وأكد علي التركيز خلال الفترة المقبلة علي تصدير الكهرباء للخارج، من خلال تعزيز عمليات الربط،، حيث أن القدرات الانتاجية حاليا أكبر من الاحتياجات، وأصبح لدينا احتياطي يصل لنحو 25% حاليا، فيما قمنا بإضافة 28 ألف ميجاوات.


وتوقع ، أن تصل الاطوال المركبة فى شبكة الجهد الفائق 6006 كيلو متر، مقارنة بنحو 2300 كيلو متر وبالتالى فإننا أضفنا أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.

وأشار إلى،  أن هذه الجهود عززت من توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية جدا ، قائلاً ،" أننا سطرنا قصة نجاح في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعد مزرعة بنبان لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية من أكبر المرزارع فى افريقيا والشرق الأوسط ونتوسع فيها لتصبح أكبر محطة عالميا، حيث نشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات فى هذا المجال ووصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 2 مليار دولار من خلال القطاع الخاص والتعاون مع المؤسسات الدولية".

وأشار إلى، أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2040 على أن يتم رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33% عام2025 ونحو 45% عام 230 ونحو 55% عام 2035، ووصولا إلى 61% عام 2040.

وأضاف ، أننا أضفنا نحو 30 محطة كهرباء واستطاعنا مضاعفة الانتاج خلال أربعة سنوات، فيما وصلت عدد مراكز التحكم لنحو 7 مراكز حاليا.

وأشار إلى أن أفريقا تمتلك نحو 40% من قدرات إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن عمليات توزيع الكهرباء تحتاج إلى قدرات تمويلية عالية جدا.

وأكد أنه بنهاية عام 2020 سوف نصل إلى قدرات كبيرة في عمليات نقل وتوزيع الكهرباء، وأوضح أننا خلال العامين الماضيين صرفنا 11 ضعف ما تم إنفاق على القطاع.

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