حجز لوحة فسيفسائية تعود إلى العهد الروماني بحوزة منقّبين عن الآثار في جندوبة

بناء على معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة، مساء أمس السبت 28 ديسمبر 2019، منزل أحد متساكني معتمدية وادي مليز.





وقد تمّ إلقاء القبض على 3 أشخاص المذكور داخل المنزل، كانوا بصدد النبش عن الكنوز بالمكان، وحجز لديهم لوحة فسيفسائية تعود الى العهد الروماني.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.