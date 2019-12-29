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مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد 29 / 12 / 2019 الدوري الانجليزي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:57 م
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يلتقي فريقي ارسنال وتشيلسي ضمن الجولة العشرون من الدوري الانجليزي ، علي استاد الإمارات ، الارسنال يدخل وهو في وضع ليس جيد ، بعد تعادلين وخسارة امام المان سيتي بثلاثية ، وتعادل في المشوار الأوربي ، ليكون في المركز 12 وينافس في منتصف جدول ترتيب الدوري، في المقابل يدخل تشيلسي وكل اماله الفوز اليوم ليتقدم في جدول الترتيب للمنافسة علي الوصيف في الفترة الجارية ، مع المان سيتي وليستر سيتي..

تنطلق المواجهة بين فريقي ارسنال وتشيلسي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مباشر في لقاء اليوم الأحد 29 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ارسنال وتشيلسي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة ارسنال اليمو لمواجهة نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هي كلا من : لينو في حراسة المرمي، وأمامه كلا من بيللرين وسوكراتيس ودافيد لويز وسعيد كولاسيناك وتشاكا وتوريرا وويلوك وأوزيل ولاكازيت وأوباميانج

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