القبض على مجرم فارّ من 18 سنة سجنا

تمكنت دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس، يوم أمس السبت 28 ديسمبر 2019، من إلقاء القبض على شخص قاطن بجهة بومهل.





و ألقي القبض على الشخص المذكور، حيث صدرت في شأنه 09 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطه في قضايا السرقة والاعتداء بالعنف والتهديد، وتكوين عصابة مفسدين ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة، والتحيل ومحكوم عليه بـ 18 سنة سجنا.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش.