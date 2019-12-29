19 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة نادي مصر بالدوري





أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وشهدت القائمة تواجد 19 لاعبا ، وغياب كابونجا وعودة لوانجا وعلي فرج، وجاءت قائمة طنطا لمواجهة مصر كالآتي :-



إسلام طارق، علي فرج ، محمد الشاذلي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، سليمان عبدربه ، محمد حسام الشرخه ، ايهاب سمير ، احمد الالفي ، حسام غالي ، مصطقي امين ، احمد الشناوي ، تاديو لوانجا ، محمد ماجد اونش ، احمد فهمي ، وليد عادل ، احمد قطاوي ، عبدالرحمن الدح ، الحسن ضيوف.



يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة نادي مصر ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب الأخير بالقاهرة ، غد الإثنين ، في تمام الثانية والنصف عصرا.