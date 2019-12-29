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19 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة نادي مصر بالدوري

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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المزين
المزين
سارة سالم
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أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد 19 لاعبا ، وغياب كابونجا وعودة لوانجا وعلي فرج، وجاءت قائمة طنطا لمواجهة مصر كالآتي :-

إسلام طارق، علي فرج ، محمد الشاذلي ، محمود مسعود ، محمد العشري ، سليمان عبدربه ، محمد حسام الشرخه ، ايهاب سمير ، احمد الالفي ، حسام غالي ، مصطقي امين ، احمد الشناوي ، تاديو لوانجا ، محمد ماجد اونش ، احمد فهمي ، وليد عادل ، احمد قطاوي ، عبدالرحمن الدح ، الحسن ضيوف.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة نادي مصر ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب الأخير بالقاهرة ، غد الإثنين ، في تمام الثانية والنصف عصرا.
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نادي مصر طنطا الدوري المصري اخبار الرياضة

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