إنطلاق مهرجان الزيتون الجبلي بشنني والدويرات

تحتضن شنني والدويرات من ولاية تطاوين، مهرجان الزيتون الجبلي بدعم من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وجامعة السياحة الأصيلة، وبحضور عدد هام من الضيوف المحليين والسياح.





ويقع خلال هذا المهرجان، التعرّف على مختلف أنواع الزيوت الجبلية وكيفية جني الزيتون وعصره وخزنه، حيث تضمّن البرنامج زيارة لمنطقة العقلة وزيارة معصرة تقليدية، للتعرف على كيفية العصر بالطرق القديمة.





كما مثّل المهرجان فرصة للحاضرين، للتعرف على زيتونة العكاريت أقدم زيتونة على المستوى الوطني وحوض البحر الأبيض المتوسط ومواكبة عملية جنيها، إذ يبلغ عمرها حوالي 900 سنة ومحيط دائرتها 116 مترا.