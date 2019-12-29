وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروع البطل الأوليمبي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بزيارة تدريبات اللاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه الوزارة، وذلك في ألعاب "تنس الطاولة، المصارعة، رفع الأثقال".





وحرص الوزير على تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم، وحثهم على بذل أقصي ما في وسعهم من جهد خلال فترة التدريبات ليكونوا أبطالًا واعدين يحققون الإنجازات ويمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية، لافتًا إلى دعم الوزارة لجميع اللاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذى يستهدف اكتشاف الموهوبين في عدد من الألعاب وفق رؤية الدولة الهادفة لاكتشاف المواهب الرياضية حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.





وعقب ذلك، توجه وزير الشباب والرياضة برفقة محافظ الوادى الجديد للصالة المغطاة لمشاهدة فعاليات المهرجان الرياضي لطلاب المدارس من خلال مجموعة من العروض الرياضية في ألعاب "كرة الطائرة، الكاراتيه، الأيكيدو"، بمشاركة أبناء المحافظة من مختلف المراكز.





وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز للعروض الرياضية التى قدمها أبناء الوادى الجديد، وهو ما يعكس مدى تطور أدائهم، ومهاراتهم الرياضية في مختلف الألعاب، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم العروض اليوم من مدربين ولاعبين وكافة العناصر المنظمة.



