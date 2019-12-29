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يلا شوت Chelsea مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر كورة ستار Hd مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي kora live اونلاين يوتيوب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:46 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 32 نقطة بعد فوزه على توتنهام الذي يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة.

يعتمد فرانك لامبارد أحد أهم نجوم وأساطير نادي تشيلسي عبر تاريخه والهداف التاريخي للنادي اللندني والمدير الفني الحالي للفريق على المواهب الشابة من خلال تجربته مع البلوز هذا الموسم، حيث يتولي المسئولية خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل من أجل تدريب يوفنتوس الإيطالي.

ويعتمد لامبارد يعتمد على العديد من النجوم الشابة أبرزهم تومي إبراهام هداف الفريق الحالي والذي ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى ماسون ماونت صانع ألعاب الفريق وفيكايو توموري قلب دفاع الفريق وهودوسون أودوي جناح الفريق وكذلك الأمريكي كريستيان بوليسيتش هو لاعب في مركز الجناح أيضًا.

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