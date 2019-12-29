'الكريب' تجني الزيتون تحت شعار "الذهب الأخضر دائم"

في إطار تشجيع الشباب والناشئة على جني الزيتون والطرق العصرية لاستخراج الزيت، قامت إحدى ضيعات معتمدية الكريب من ولاية سليانة، صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، باحتضان فعاليات الحملة الوطنية لجني الزيتون.





وتهدف هذه الحملة أيضا، إلى التعريف بأنواع الزيتون الذي تنتجه الجهة، وفق تصريح إعلامي لصابر العبيدي المشرف على الحملة.





ويذكر بأن تونس تعرف هذا الموسم صابة كبير من الزيتون، حيث بلغت مليون و750 ألف طن من الزيتون، بمعنى 350 الف طن من زيت الزيتون لتكون تونس بذلك ثاني منتج في العالم بعد إسبانيا.