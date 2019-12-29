11 مليون جنيه تكلفة مضمار ألعاب القوي وفندق الاستاد الرياضي بالوادي الجديد





افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،اليوم الأحد، كلًا من مضمار ألعاب القوي الذى أنشأته الوزارة بالمحافظة بتكلفة بلغت 9 مليون جنيه، وفندق الإستاد الرياضي الذى تم رفع كفاءته وتطويره بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه.



وتم تأسيس مضمار ألعاب القوي بالإستاد الرياضي بالمحافظة وفق النظم الحديثة حيث من المقرر أن يساهم في ممارسة جميع ألعاب القوى ومنها العدو والرمح الوثب الطويل ورمى الجُلة وفقًا للمواصفات القانونية لتلك الألعاب.



فيما شهد فندق الإستاد الرياضي بمدينة الخارجة رفع كفاءة وصيانة لجميع غرف الإقامة، وتوفير كافة التجهيزات به ليكون مستعدًا لاستضافة الوفود الرياضية المشاركة في مختلف البطولات التي من المزمع إقامتها بالوادي الجديد، ووجه وزير الرياضة خلال افتتاحه للفندق بدراسة إمكانية إنشاء حمام سباحة به.



كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد بافتتاح كافيتريا تراثية بمركز شباب الخارجة، داعمًا المركز بمبلغ 20 ألف جنيه للأنشطة والبرامج المنفذة به، بالإضافة إلى قيامهما بتفقد وحدة الطب الرياضي بمدينة الخارجة للوقوف على الخدمات المقدمة بها، وبحث آليات تطويرها.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مضمار ألعاب القوى بالمحافظة سيساهم بشكل كبير في خدمة الفرق الرياضية بالوادى الجديد، علاوة على استضافته لمختلف بطولات ألعاب القوي، لافتًا إلى التنسيق والمتابعة الجارية مع محافظة الوادى الجديد لحصر جميع المتطلبات الخاصة بتطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية والعمل على تنفيذها وفق جدول زمنى محدد.



ونوه وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام بتقديم مجموعة من الخدمات والمشروعات الشبابية والرياضية لأبناء المحافظات الحدودية، ومنح الأولوية لتطوير منشآتها، ودعمها، إضافة إلى تشجيع الشباب على زيارة تلك المحافظات للتعرف على معالمها.