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اختفاء فريق إنجليزي بعد هزيمته 8-0 في شوط واحد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:43 م
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أبينجدون
أبينجدون
وكالات
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تحطمت أحلام فريق أبينجدون يونايتد، المنتمي للدرجات الأدنى في الدوري الإنجليزي لكرة القد في تحقيق رقم قياسي بعد أن تقدم (8-0) على غريمه أبينجدون تاون في الشوط الأول أمس السبت، لكنه اكتشف أن الفريق المنافس غادر الاستاد بين الشوطين ليزداد موقفه حرجًا.

 

ويلعب الفريقان في دوري الدرجة العاشرة في إنجلترا وينافس يونايتد على الصعود باحتلاله المركز الثاني بينما يقبع تاون في قاع الجدول.

 

وتقدم يونايتد (4-0) بعد ربع ساعة ثم أضاف 4 أهداف أخرى قبل انتهاء الشوط الأول بينما رفض لاعبو تاون دخول الملعب بعد الاستراحة.

 

وترك لاعبو تاون ملابسهم في غرفة الفريق وغادروا الملعب دون تبرير.

 

وقال جون بلاكمور مسؤول يونايتد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "خلال 30 عامًا في كرة القدم لم يسبق لي مشاهدة ما حدث.. المباراة انطلقت على ما يرام ولم تكن هناك أي إساءة للمنافس لكننا تقدمنا (8-0) في الشوط الأول ثم رفض مدرب ولاعبو الفريق الآخر خوض الشوط الثاني".

 

وتابع جون "حضر نحو 160 مشجعًا اللقاء وشعروا بذهول مما حدث مثل أي شخص آخر. نريد الفوز بالمباراة ولكن ليس بهذه الطريقة".

 

وقال برايان كيرك رئيس تاون إنه "في قمة الإحباط" لسماع هذه الواقعة.

 

وتابع "بعد كل المشاكل في العام الماضي كنا نأمل في تغيير الوضع وتوفير الاستقرار بالنادي" الذي تضرر من مشاكل مالية. لا يمكنني التعليق أكثر قبل الاجتماع مع المدرب".

 

وأصدر النادي المهزوم بيانا اليوم الأحد يعتذر فيه عن عدم إكمال المباراة.

 

وقال تاون "نشعر بأسف شديد.. نعتذر لكل من كان يتطلع لمشاهدة مباراة من 90 دقيقة ونتفق مع مجلس الإدارة على أن هذا الموقف محرج ولا ينتمي للروح الرياضية".

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