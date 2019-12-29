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الأهلي يكشف عن نوعية إصابة عمار حمدي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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عمار حمدي
عمار حمدي
علي نبوي
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غادر عمّار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق ظهر اليوم في نهايته بسبب الإصابة في وجه القدم.

وخضع اللاعب للفحص الطبي عقب انتهاء المران للاطمئنان على حالته.

وبات من المقرر أن يطمئن الجهاز الطبي على اللاعب قبل مران الفريق غدا الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
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