Advertisements
Advertisements
Advertisements

لأول مرة.. تونس تعمل على إنجاز مركب تجاري وثقافي تحت الماء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
إنطلقت أشغال إنجاز 4 طوابق تحت المائدة المائية بعمق أكثر من 20 مترا تحت الأرض، في إطار إنجاز مركب ثقافي وتجاري كبير في صفاقس من المنتظر تدشينه سنة 2021.

ويتم إنجاز هذا المشروع الضخم، بكفاءات وخبرات وسواعد تونسية 100 %، وستتم الأشغال بتقنية ''la Paroi moulée ''، الجدار الخرساني المعزول.  

وبخصوص المركب الثقافي والتجاري بصفاقس فإنه يمتد بحسب المشرفين، على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم محلات تجارية وفضاء مخصص للصناعات التقليدية، ومسرح وقاعات سينما ومقاهي ثقافية ومكتبات وفضاأت للمطالعة، ومأوى سيارات.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

عبد الله السعيد يفتح المزاد على الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

منذ أقل من ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد للزمالك

منذ ساعة و نصف

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 19 ساعة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

12:37 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

DMCA.com Protection Status