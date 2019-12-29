لأول مرة.. تونس تعمل على إنجاز مركب تجاري وثقافي تحت الماء

إنطلقت أشغال إنجاز 4 طوابق تحت المائدة المائية بعمق أكثر من 20 مترا تحت الأرض، في إطار إنجاز مركب ثقافي وتجاري كبير في صفاقس من المنتظر تدشينه سنة 2021.



ويتم إنجاز هذا المشروع الضخم، بكفاءات وخبرات وسواعد تونسية 100 %، وستتم الأشغال بتقنية ''la Paroi moulée ''، الجدار الخرساني المعزول.





وبخصوص المركب الثقافي والتجاري بصفاقس فإنه يمتد بحسب المشرفين، على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم محلات تجارية وفضاء مخصص للصناعات التقليدية، ومسرح وقاعات سينما ومقاهي ثقافية ومكتبات وفضاأت للمطالعة، ومأوى سيارات.