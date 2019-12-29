الإفتاء توضح حكم الصلاة رغم وجود إفرازات مستمرة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة مع وجود إفرازات مستمرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".



وعقب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: إن هذه الإفرازات حال كانت مستمرة ومتواصلة ولا تنقطع تصبح المرأة من أصحاب الأعذار وعليها أن تتوضأ وتصلي بعد دخول الوقت حتى لو كان هناك إفرازات، وعليها أن تتوضأ وضوء جديد للوقت الذي بعده. إذا كان هناك فاصل بين خروج الإفرازات ولديها وقت يسعها للوضوء والصلاة فبذلك لا تصبح من أصحاب الأعذار، وعليها أن تتطهر بعد خروج الإفراز وتتوضأ وتصلي وعندما تخرج الإفرازات ينتقض وضوؤها.



وعن إفرازات الحمل، أضاف مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بالدار، أن إفرازات الحمل إذا كانت مستمرة لا مانع من الوضوء والصلاة حتى مع هذه الإفرازات، وإن لم تكن غير مستمرة فعلينا أن نتطهر أولًا.

