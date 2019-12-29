Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم الصلاة رغم وجود إفرازات مستمرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة مع وجود إفرازات مستمرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: إن هذه الإفرازات حال كانت مستمرة ومتواصلة ولا تنقطع تصبح المرأة من أصحاب الأعذار وعليها أن تتوضأ وتصلي بعد دخول الوقت حتى لو كان هناك إفرازات، وعليها أن تتوضأ وضوء جديد للوقت الذي بعده. إذا كان هناك فاصل بين خروج الإفرازات ولديها وقت يسعها للوضوء والصلاة فبذلك لا تصبح من أصحاب الأعذار، وعليها أن تتطهر بعد خروج الإفراز وتتوضأ وتصلي وعندما تخرج الإفرازات ينتقض وضوؤها.

وعن إفرازات الحمل، أضاف مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بالدار، أن إفرازات الحمل إذا كانت مستمرة لا مانع من الوضوء والصلاة حتى مع هذه الإفرازات، وإن لم تكن غير مستمرة فعلينا أن نتطهر أولًا.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

منذ أقل من ساعة

عبد الله السعيد يفتح المزاد على الزمالك

منذ ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد للزمالك

منذ ساعة و نصف

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 19 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

12:37 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

DMCA.com Protection Status