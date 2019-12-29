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"عساف": إصدار التراخيص الصناعية في 7 أيام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:32 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال أحمد عساف رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية الفرنسية أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المنوطة بمنح شهادات اعتماد للمنشأت الصناعية، إن المدة الزمنية اللازمة لاصار شهادات الاعتماد تعتمد في المقام الاول على  مدي جاهزية المصنع والتزامة بشروط ممارسة العمل الصناعي.

وأوضح "عساف في تصريحات لـ"الفجر" أن المكتب الاستشاري ملتزم  بإرسال فريق المعاينة خلال مدة أقل من أسبوع بعد تقديم التقرير الفني الخاص بالمصنع، وإذا كان مستوفي لشروط الترخيص سيتم إصدار الشهادة فورًا، أما غير ذلك سيتم مراجعة صاحب المصنع لاستيفاء الشروط، وبعد حصوله على تلك الشهادة سيحصل على الترخيص من هيئة التنمية الصناعية خلال 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر، و30 يومًا للصناعات مرتفعة المخاطر.

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