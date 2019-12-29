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أخبار البورصة المصرية .. الرقابة المالية توافق علي مد مهلة" بايونيرز" للإستحواذ علي 5 شركات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
نيفين سمير
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أخبار البورصة لمصرية 


علمت البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية  قد وافقت مد مهلة تقديم ملف عرض شراء شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لرفع نسبتها هي و مجموعاتها المرتبطة حتى 90 %، في 5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية ، بسبب عدم إنتهاء المستشار المالي من دراسات القيم العادلة لتلك الشركات لضخامة حجم الأعمال المكلف بها.

 
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية ، اليوم الأحد، أن مدة مهلة عرض الشراء هي  10 أيام.

وفي اكتوبر الماضي وافق مجلس إدارة بايونييرز القابضة ، علي  تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال الشركات التالية "الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير , الكابلات الكهربائية المصرية"، مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.


وقالت بايونيرز القابضة خلال الأسبوع الماضي، إن المستشار المالي قد أوشك على الإنتهاء من إعداد دراسات القيمة العادلة للشركة وشركاتها التابعة، موضحة أنه يقوم بإعداد دراسات لتقييم 6 شركات مقيدة بالبورصة المصرية التي تستثمر أكثر من 55 شركة تابعة وشقيقة ، حيث قامت بتكليف شركة فينكورب للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والشركات المستهدفة بعروض الشراء.

وحققت الشركة  أرباحاً بلغت 1.23 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 821.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الأنشطة خلال الفترة إلى 8.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018 كما حققت الشركة أرباحاً  ربع سنوية بلغت 136.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 180.5 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.


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