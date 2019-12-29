تفاصيل اجتماع سكرتارية المرأة العاملة والطفل بـ"عمال مصر"

عقدت سكرتارية المرأة العاملة والطفل، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا برئاسة السعيد النقيب، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام، والمشرف على السكرتارية.





ونوقشت خلال الاجتماع، خطة نشاط السكرتارية للعام الجديد 2020، والتي ستشمل برامج للتثقيف وتاهيل النقابيات الجدد بجميع النقابات العامة على الأداء المتميز والتفاعل مع قضايا الوطن والأنشطة التنموية.





وشدد النقيب في اجتماع مجلس إدارة السكرتارية، الذي يضم ممثلات النقابات العامة، على أن العام الجديد، سيشهد انطلاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وهو الدور والواجب الوطني الذي يجب أن يتعاظم فيه نشاط المرأة العاملة، باعتبارها من أهم الشرائح التي تحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية.





ومن ناحيتها، أكدت فاتن السناوي، القائم بأعمال السكرتارية، أهمية التفاعل مع قضايا المجتمع من خلال التواجد الفعلى داخل مواقع العمل المختلفة حتى يكون دورنا مؤتمر ويعطي نتائجا إيجابية.



