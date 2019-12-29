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خالد النبوي يقدم الشكر لرئيس نادي الفروسية رامي إسكندر لإهدائه رمز الفروسية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:08 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يشارك الفنان خالد النبوي، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشر خالد النبوي، صورة له برفقة رئيس نادي الفروسية رامي إسكندر، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .


وعلق "النبوي"على الصورة:" أشكر الأستاذ رامي إسكندر رئيس نادي الفروسية علي إهدائي رمز هذا النادي العظيم، سنين كتير قضتها بركب خيل هناك من أيام فيلم المصير" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

فيلم "يوم وليلة":

شارك فى بطولته الفنان خالد النبوي، فى بطولة هذا الفيلم وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، و درة، وخالد سرحان، وحنان مطاوع، وميدو عادل، وحمزة العيلي، تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم .


يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي، مشاركته فى بطولة مسلسل"ممالك النار" وشارك فى بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، محمود نصر، نضال نجم، رشيد عساف، كندة حنا، رامز الأسود، اخراج بيتر ويبر، تأليف محمد سليمان عبد المالك،يدوؤ المسلسل حول إطار درامي تاريخي، فى الفترة الأخيرة من مماليك الدولة، حيث سقطت فى القرن السادس عشر على يد العثمانين، وانضمت البلاد المصرية والشامية حيازة إلى الدولة العثمانية .
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